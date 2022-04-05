Блинкен: Зверства российских войск были целенаправленными, а не случайностью

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что жестокость российских войск в Украине, о которой стало известно после освобождения пригородов Киева, были не случайностью, а "целенаправленной кампанией убийств, пыток, изнасилований и прочих зверств". Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Европу для встреч с другими министрами иностранных дел стран НАТО и Большой семерки, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По мере того как эта российская волна отступает из отдельных частей Украины, мир наблюдает оставшиеся после нее смерти и разрушения. И мы видим, в частности, тот кошмар, который остался в Буче, который ужасает людей буквально по всему миру", – сказал Блинкен.

Читайте также

По его словам, свидетельства о массовых убийствах гражданского населения в Буче и других городах Украины подкрепляют готовность США и других стран мира привлечь к ответственности виновных в этом.

Он заверил, что США будут помогать в документировании военных преступлений и поддерживать их расследование.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.

На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям.

После обнародованных свидетельств о зверствах российских военных в Буче руководство РФ заявило, что Украина "устроила провокацию", а тела якобы появились на улицах уже после бегства оккупантов из Киевской области. Местные жители знают, что Россия лжет. Спутниковые снимки тоже это показывают.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.