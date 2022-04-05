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Блинкен: Зверства российских войск были целенаправленными, а не случайностью

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 18:24
Блинкен: Зверства российских войск были целенаправленными, а не случайностью - Фото
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что жестокость российских войск в Украине, о которой стало известно после освобождения пригородов Киева, были не случайностью, а "целенаправленной кампанией убийств, пыток, изнасилований и прочих зверств". Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Европу для встреч с другими министрами иностранных дел стран НАТО и Большой семерки, пишет CNN.

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"По мере того как эта российская волна отступает из отдельных частей Украины, мир наблюдает оставшиеся после нее смерти и разрушения. И мы видим, в частности, тот кошмар, который остался в Буче, который ужасает людей буквально по всему миру", – сказал Блинкен.

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По его словам, свидетельства о массовых убийствах гражданского населения в Буче и других городах Украины подкрепляют готовность США и других стран мира привлечь к ответственности виновных в этом.

Он заверил, что США будут помогать в документировании военных преступлений и поддерживать их расследование.

Андрей Водяный
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военные преступления буча война с россией Энтони Блинкен
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