Блинкен: Зверства российских войск были целенаправленными, а не случайностью
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что жестокость российских войск в Украине, о которой стало известно после освобождения пригородов Киева, были не случайностью, а "целенаправленной кампанией убийств, пыток, изнасилований и прочих зверств". Об этом он сказал журналистам перед отлетом в Европу для встреч с другими министрами иностранных дел стран НАТО и Большой семерки, пишет CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"По мере того как эта российская волна отступает из отдельных частей Украины, мир наблюдает оставшиеся после нее смерти и разрушения. И мы видим, в частности, тот кошмар, который остался в Буче, который ужасает людей буквально по всему миру", – сказал Блинкен.
По его словам, свидетельства о массовых убийствах гражданского населения в Буче и других городах Украины подкрепляют готовность США и других стран мира привлечь к ответственности виновных в этом.
Он заверил, что США будут помогать в документировании военных преступлений и поддерживать их расследование.
- 3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области.
- На улицах пригорода Киева обнаружили тела расстрелянных гражданских, подвергшихся пыткам и изнасилованиям.
- После обнародованных свидетельств о зверствах российских военных в Буче руководство РФ заявило, что Украина "устроила провокацию", а тела якобы появились на улицах уже после бегства оккупантов из Киевской области. Местные жители знают, что Россия лжет. Спутниковые снимки тоже это показывают.
Комментарии