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"Достанем каждого". Зеленский пообещал найти всех оккупантов-насильников

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 00:54
Владимир Зеленский (Скриншот видео Офис президента)

Каждого россиянина, который на временно оккупированных территориях Украины совершал военные преступления сексуального характера, найдут. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 48-го дня полномасштабной войны с Россией – 12 апреля.

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Президент отметил, что с каждым днем появляется все больше свидетельств и официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов, о бесчеловечной жестокости российских военных по отношению к женщинам и детям, о многочисленных изнасилованиях.

"Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты", – сказал Зеленский.

Президент пообещал, что Украина узнает всю правду обо всех этих преступниках. "Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого", – заявил Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский военные преступления изнасилование
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