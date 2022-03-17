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Турция готова обсудить роль гаранта безопасности Украины в будущем – МИД

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 16:35
Турция готова обсудить роль гаранта безопасности Украины в будущем – МИД - Фото
Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба (фото - МИД)

После сегодняшних переговоров министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу МИД сообщил, что Турция "готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем". Об этом ведомство пишет в Facebook.

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Как уточняют у Кулебы, в фокусе переговоров во Львове было:

→ солидарность Турции с Украиной, практическая политическая и гуманитарная поддержка, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем;
→ героическая оборона Украины от полномасштабного вторжения РФ;
→ многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине, и неизбежность ответственности за них.

Дипломаты уточняют, что Чавушоглу "проинформировал Кулебу" о своем вчерашнем визите в Москву.

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В свою очередь глава МИД Турции заверил в Twitter, что "мы еще раз подчеркнули нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", и добавил, что "наши усилия будут продолжаться, чтобы положить конец войне и добиться постоянного прекращения огня".

Позднее Чавушоглу дал комментарий каналу TRT, где рассказал, что Кулеба предложил Турции стать одним из гарантов безопасности Украины, и отметил, что в Москве якобы не против такой роли Анкары.

Глава МИД Турции отметил, что "есть вероятность, что два лидера (Украины и РФ) встретятся, если будет готова договоренность о мире".

После встречи с Кулебой его турецкий коллега посетил Координационный центр крымских татар, где заявил, что "наша поддержка безопасности и благополучия наших сородичей будет продолжаться".

  • Кроме того, сегодня состоялся телефонный разговор турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой страны-оккупанта Владимиром Путиным.
  • 11 марта Турция объявила о переносе посольства из Киева в Черновцы.

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Евгений Пилипенко
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