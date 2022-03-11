Турция переносит посольство из Киева в Черновцы

Турецкая республика переносит свое посольство из Киева в Черновцы. Такое решение МИД приняло на фоне угроз нападения российских войск на столицу Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Министерства иностранных дел Турции Танжу Билгича.

"Турция переносит свое посольство из Киева в город Черновцы на фоне сообщений о планируемом нападении России на украинскую столицу", – заявил Билгич.

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Также спикер МИД добавил, что Турция работает над эвакуацией своих граждан, оказавшихся в затруднительном положении из-за боевых действий на территории Украины.

Уляна Букатюк

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