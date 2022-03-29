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29.03.2022, 10:12

Эрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видео

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Эрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видео
Эрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видео
Эрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видеоЭрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле – фото, видео

В Турции начинаются переговоры между Украиной и Россией по поводу широкомасштабной войны, которую РФ развязала 24 февраля. Переговоры открывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, трансляция была в его аккаунте в Twitter.

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"Продолжение войны никому не принесет пользы. Восстановление мира пойдет на пользу вашим странам и всем остальным. Вы, как делегации, несете историческую ответственность за принятые сегодня решения", – процитировал речь Эрдогана на открытии переговоров советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Офисе президента сообщили LIGA.net, что за столом переговоров Украину представят министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, советник главы ОП Михаил Подоляк, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, нардеп СН Андрей Костин, нардеп Голоса Рустем Умеров.

Подоляк сообщил, что сейчас идет раунд глав делегации – между Давидом Арахамией и Владимиром Мединским. По его словам, речь идет о фундаментальных положениях переговорного процесса, делегации же параллельно работают по всему спектру спорных вопросов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее отметил, что программа-минимум на переговоры – решение гуманитарных вопросов, максимум – прекращение огня.

Читайте также: У Эрдогана назвали нереалистичными требования России по Крыму и Донбассу

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Теги: война, переговоры, реджеп эрдоган, Стамбул
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