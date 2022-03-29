У Эрдогана назвали нереалистичными требования России по Крыму и Донбассу

Спикер президента Турции Ибрагим Калин назвал нереалистичными и очень максималистскими требования России признать временно оккупированный Крым российским, а Донбасс – независимым. Об этом спикер Реджепа Эрдогана заявил в комментарии CNN.

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"Это красные линии для украинцев в Крыму и на Донбассе, и это правильно, потому что они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета Украины", – сказал он.

Калин отметил, что Турция, как и весь остальной мир, не признала аннексию Крыма.

"Даже Китай не признал аннексию Крыма… Им (россиянам, – ред.) действительно следует придумать какие-то другие идеи", – сказал он.

Калин отметил, что Эрдоган передал в Москву послание. В нем он призвал переговорные группы убрать все камни преткновения, чтобы организовать встречу президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

"Президент Зеленский готов встретиться с президентом Путиным, это президент Путин пока сказал нет. И наш президент сказал: я готов способствовать тому, чтобы вы встретились вместе, в Турции или где-то еще… Мы верим, что только благодаря этой встрече эта война закончится", – добавил спикер Эрдогана.

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Марк Сировой

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