Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров, они начнутся в 10:00

Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Россией о прекращении войны, встреча должна начаться в 10:00. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, украинскую делегацию возглавляют министр обороны Алексей Резников и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Очную встречу представителей Украины и РФ помог организовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры планируется начать 29 марта в 10:00.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на переговорах в Турции у украинской делегации есть программа-минимум и программа-максимум: первая – решение гуманитарных вопросов, вторая – прекращение огня и достижение постоянной договоренности об этом.

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Наталия Медведева

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