Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ. Все связаны с оружием

Украине нужно современное оружие, чтобы иметь "правильную переговорную позицию" с Россией. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента и член делегации Украины на весенних переговорах с РФ.

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По его словам, чтобы говорить с РФ, нужна "правильная переговорная позиция", которая состоит из четырех составляющих:

– дальнобойная артиллерия, РСЗО и ракеты ATAСMS, чтобы уничтожить логистику россиян;

– противовоздушная и противоракетная оборона, чтобы защитить города;

– "ударные беспилотники – лучшие охотники";

– бронетехника для контрнаступлений.

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Марк Сировой

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