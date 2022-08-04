UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ. Все связаны с оружием

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 12:01
Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ. Все связаны с оружием - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Украине нужно современное оружие, чтобы иметь "правильную переговорную позицию" с Россией. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента и член делегации Украины на весенних переговорах с РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, чтобы говорить с РФ, нужна "правильная переговорная позиция", которая состоит из четырех составляющих:

– дальнобойная артиллерия, РСЗО и ракеты ATAСMS, чтобы уничтожить логистику россиян;

– противовоздушная и противоракетная оборона, чтобы защитить города;

– "ударные беспилотники – лучшие охотники";

– бронетехника для контрнаступлений.

Читайте также: Кулеба: Российская "готовность к переговорам" – это массовые зверства и ракетный террор

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оружие переговоры пво михаил подоляк ATACMS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 