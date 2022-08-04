Подоляк назвал четыре составляющих переговорной позиции с РФ. Все связаны с оружием
04.08.2022, 12:01
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)
Украине нужно современное оружие, чтобы иметь "правильную переговорную позицию" с Россией. Об этом написал в Twitter Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента и член делегации Украины на весенних переговорах с РФ.
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По его словам, чтобы говорить с РФ, нужна "правильная переговорная позиция", которая состоит из четырех составляющих:
– дальнобойная артиллерия, РСЗО и ракеты ATAСMS, чтобы уничтожить логистику россиян;
– противовоздушная и противоракетная оборона, чтобы защитить города;
– "ударные беспилотники – лучшие охотники";
– бронетехника для контрнаступлений.
- Вчера Подоляк назвал "глашатаем империи" экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что РФ якобы хочет переговоров.
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