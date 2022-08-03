У Зеленского ответили Шредеру насчет переговоров с Россией, назвав его "глашатаем империи"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который заявил, что российский диктатор Владимир Путин "хочет переговоров". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, одной рукой Россия "повышает градус террора" новыми варварскими преступлениями, а другой — приглашает к капитуляции.

"Шредер — известный глашатай империи и голос при царском дворе РФ. Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле. Сначала прекращение огня и отвод войск, потом конструктив", — написал Подоляк.

Герхард Шредер, приятель российского диктатора Владимира Путина, побывал на прошлой неделе в Москве, после чего заявил, что глава страны-оккупанта "хочет переговоров" об Украине.

В Бундестаге ответили Шредеру. В желание Путина переговоров не верят, напомнили о Лаврове.

Ранее МИД назвал уловкой для срыва контрнаступления ВСУ жалобы Лаврова, что Украина не хочет переговоров.

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Дмитрий Гриниченко

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