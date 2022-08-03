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У Зеленского ответили Шредеру насчет переговоров с Россией, назвав его "глашатаем империи"

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 16:12
У Зеленского ответили Шредеру насчет переговоров с Россией, назвав его
Владимир Путин и Герхард Шредер (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, который заявил, что российский диктатор Владимир Путин "хочет переговоров". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, одной рукой Россия "повышает градус террора" новыми варварскими преступлениями, а другой — приглашает к капитуляции. 

"Шредер — известный глашатай империи и голос при царском дворе РФ. Если Москва хочет диалога – мяч на ее поле. Сначала прекращение огня и отвод войск, потом конструктив", — написал Подоляк. 

Читайте также: Кулеба – Западу о будущем России: Приходим мы и говорим – никакого win-win, будет win-lose 

Дмитрий Гриниченко
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Герхард Шредер война переговоры михаил подоляк
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