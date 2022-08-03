В Бундестаге ответили Шредеру. В желание Путина переговоров не верят, напомнили о Лаврове

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить восток Украины, а не переговоры. Об этом заявила в эфире RTL/ntv глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в ответ на слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, передает Welt.

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Шредер после встречи с Путиным заявил, что российский диктатор якобы хочет урегулирования путем переговоров.

Однако Штрак-Циммерманн сказала, что в этом вопросе больше полагается не на слова экс-канцлера, а на высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил, что Россия хочет захватывать территории вне Донбасса и силой сменить власть в Украине.

"Если он говорит, что Путин хочет решения, то я уже сегодня могу сказать, как выглядит это решение в его глазах: Путин хочет восточную Украину", – сказала Штрак-Циммерманн.

Ранее МИД назвал уловкой для срыва контрнаступления ВСУ жалобы Лаврова, что Украина не хочет переговоров.

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Марк Сировой

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