Шредер увиделся с Путиным и озвучил его для Запада: говорит, тот "хочет переговоров"

Седьмой германский канцлер Герхард Шредер, приятель российского диктатора Владимира Путина, побывал на прошлой неделе в Москве, после чего заявил, что глава страны-оккупанта "хочет переговоров" об Украине. Об этом бывший глава совета директоров Роснефти заявил в интервью журналу Stern и телеканалу RTL/ntv.

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Как выразился Шредер, "хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров".

"Первым успехом является сделка по зерну, которая, возможно, может быть постепенно расширена до прекращения огня", – сказал он.

"Друг" Путина отметил, что решения для оккупированного россиянами Крыма якобы могут найти со временем – "может быть, не за 99 лет, как с Гонконгом, а в следующем поколении".

Шредер снова заявил, что, по его мнению, полуостров потерян для Украины, а "представление, что президент Украины Зеленский военным путем отвоюет Крым, абсурдно": "Кто всерьез верит, что российский президент сможет снова отказаться от Крыма?".

Также, по словам прокремлевского политика Германии, альтернативой членству в НАТО для Украины якобы "может стать военный нейтралитет, как в Австрии".

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Насчет частично захваченного Россией Донбасса, говорит Шредер, "нужно найти решение, основанное на швейцарской кантональной модели".

Немецкий политик добавил, что "нужно будет увидеть, вернется ли Путин к довоенной (вероятно, имеется в виду линия до 24 февраля. — Прим. ред.) линии разграничения в прекращении огня".

Бывшего канцлера (1998—2005) критикуют за близость к Путину и российской нефтегазовой отрасли. Шредер назвал тотальную войну РФ против Украины "ошибкой российского правительства", но продолжает защищать свои контакты с Москвой: "С чего бы мне прекращать общение, которое законно и не навлечет неприятности на меня и мою семью?"

Евгений Пилипенко

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