Перед войной США предлагали России компромиссы, но Путину это было неинтересно – Салливан

США перед полномасштабным вторжением России в Украину сообщали Москве, что готовы не размещать ракеты и боевые части в Украине, а также предлагали сделать более прозрачными полеты американских бомбардировщиков, но диктатор Владимир Путин не был в этом заинтересован. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Дождю.

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Салливан сказал, до 24 февраля США "были очень активны в дипломатическом смысле". Президент США Джо Байден регулярно связывался с Путиным, предложения США были зафиксированы на бумаге и обнародованы.

"Мы выдвигали предложения, чтобы сказать: США не будут размещать ракеты и боевые части в Украине на долгосрочной основе. США были готовы обсуждать с правительством России соглашение, в рамках которого учения и полеты бомбардировщиков были бы гораздо более прозрачными, чтобы снизить риски возможного недопонимания или неверной оценки", – сказал Салливан.

Но Путин не проявил заинтересованности в обсуждении этих предложений.

"Однако президенту Путину ничего из этого было не интересно. Он хотел войны, а сейчас Путин ясно дал понять, что он не заинтересован в том, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы на самом деле прийти к дипломатическому решению", — отметил советник президента США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что Россия посылает какие-либо "сигналы" о якобы готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению, однако, по его словам, у некоторых западных партнеров перед зимним периодом начинается "зуд" по этому поводу.

Вадим Ребрина

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