UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Нет никаких знаков, что РФ хочет переговоров. Но у партнеров опять зуд на эту тему

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 22:51
Кулеба: Нет никаких знаков, что РФ хочет переговоров. Но у партнеров опять зуд на эту тему - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что Россия посылает какие-либо "сигналы" о якобы готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению, однако, по его словам, у некоторых западных партнеров перед зимним периодом начинается "зуд" по этому поводу. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кулебу попросили прокомментировать слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что "есть такие сигналы", что россияне из-за своей ситуации на фронте "начинают посылать знаки" о готовности к переговорам.

"Мы каждый день получаем эти знаки в виде очередных ракетных обстрелов украинской территории, в виде заявлений руководства России о том, что нужно "свалить Зеленского", обеспечить "полную денацификацию" Украины. Да нет на самом деле никаких сигналов – Россия хочет воевать. Но действительно под предлогом желания смягчить ситуацию перед зимним сезоном у некоторых партнеров начинается опять зуд на тему переговоров с РФ", – сказал Кулеба.

Таким партнерам, по словам министра, Украина "очень спокойно и четко разъясняет", почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности.

Комментируя сегодняшнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что заключенное недавно зерновое соглашение якобы может способствовать и мирным переговорам Украины и РФ, Кулеба сказал, что "природа этих заявлений заключается в простом желании развить успех, достигнутый в вопросах создания зернового коридора". При этом он подчеркнул, что коридор все еще не заработал.

  • Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, то Запад не выступает против переговоров Украины и России, но диктатор Владимир Путин не настроен на дипломатию
  • Министр юстиции и один из переговорщиков Денис Малюська сказал, что мирные переговоры с Россией не ведутся, ведь РФ готова подписывать договор лишь на условиях, "похожих на капитуляцию" Украины. 

Читайте также: "Шизофрения". Лавров одновременно хочет переговоров с Украиной и свергнуть "киевский режим"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
МИД переговоры дмитрий кулеба агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 