Кулеба: Нет никаких знаков, что РФ хочет переговоров. Но у партнеров опять зуд на эту тему

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает, что Россия посылает какие-либо "сигналы" о якобы готовности к переговорам с Украиной по мирному соглашению, однако, по его словам, у некоторых западных партнеров перед зимним периодом начинается "зуд" по этому поводу. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Кулебу попросили прокомментировать слова экс-министра иностранных дел Павла Климкина о том, что "есть такие сигналы", что россияне из-за своей ситуации на фронте "начинают посылать знаки" о готовности к переговорам.

"Мы каждый день получаем эти знаки в виде очередных ракетных обстрелов украинской территории, в виде заявлений руководства России о том, что нужно "свалить Зеленского", обеспечить "полную денацификацию" Украины. Да нет на самом деле никаких сигналов – Россия хочет воевать. Но действительно под предлогом желания смягчить ситуацию перед зимним сезоном у некоторых партнеров начинается опять зуд на тему переговоров с РФ", – сказал Кулеба.

Таким партнерам, по словам министра, Украина "очень спокойно и четко разъясняет", почему их надежды на конструктивную позицию России не соответствуют действительности.

Комментируя сегодняшнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что заключенное недавно зерновое соглашение якобы может способствовать и мирным переговорам Украины и РФ, Кулеба сказал, что "природа этих заявлений заключается в простом желании развить успех, достигнутый в вопросах создания зернового коридора". При этом он подчеркнул, что коридор все еще не заработал.

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, то Запад не выступает против переговоров Украины и России, но диктатор Владимир Путин не настроен на дипломатию.

Министр юстиции и один из переговорщиков Денис Малюська сказал, что мирные переговоры с Россией не ведутся, ведь РФ готова подписывать договор лишь на условиях, "похожих на капитуляцию" Украины.

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Оксана Житнюк

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