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Запад не выступает против переговоров, но Путин не настроен на дипломатию — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 06:47
Запад не выступает против переговоров, но Путин не настроен на дипломатию — Госдеп - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Западные страны не выступают против переговоров Украины и России, однако российский диктатор Владимир Путин не настроен на реальный диалог. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс. 

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Комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что западные страны якобы выступают против переговоров Украины и РФ, Прайс заявил, что это не соответствует действительности. Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что война должна закончиться дипломатическим путем. 

"Мы знаем, что эта война должна закончиться дипломатией, диалогом. Верно и то, что россияне не продемонстрировали никаких признаков готовности к конструктивному диалогу, к конструктивной дипломатии. Вам не нужно верить нам на слово, почти каждый мировой лидер, разговаривавший с Путиным, в некоторых случаях публично заявлял, а в некоторых случаях сообщал нам в частном порядке, что со стороны РФ, похоже, нет места для каких-либо реальных переговоров", — сказал Прайс.

Он отметил, что еще одной ложью Кремля является то, что мирные переговоры, которые продолжались в марте, велись только для того, чтобы Украина якобы из них вышла. 

Читайте также: Киссинджер: Запад не может позволить Украине отказаться от своих территорий на переговорах 

Дмитрий Гриниченко
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