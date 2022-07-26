Запад не выступает против переговоров, но Путин не настроен на дипломатию — Госдеп
Западные страны не выступают против переговоров Украины и России, однако российский диктатор Владимир Путин не настроен на реальный диалог. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.
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Комментируя заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что западные страны якобы выступают против переговоров Украины и РФ, Прайс заявил, что это не соответствует действительности. Он напомнил слова президента Владимира Зеленского о том, что война должна закончиться дипломатическим путем.
"Мы знаем, что эта война должна закончиться дипломатией, диалогом. Верно и то, что россияне не продемонстрировали никаких признаков готовности к конструктивному диалогу, к конструктивной дипломатии. Вам не нужно верить нам на слово, почти каждый мировой лидер, разговаривавший с Путиным, в некоторых случаях публично заявлял, а в некоторых случаях сообщал нам в частном порядке, что со стороны РФ, похоже, нет места для каких-либо реальных переговоров", — сказал Прайс.
Он отметил, что еще одной ложью Кремля является то, что мирные переговоры, которые продолжались в марте, велись только для того, чтобы Украина якобы из них вышла.
- Министр обороны Алексей Резников в начале июля сказал, что россияне используют только пропагандистскую риторику и отказываются от малейших компромиссов, что делает переговоры нереальными.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возобновление переговоров с Россией пока невозможно.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что своим заявлением о "расширении географии" целей России в Украине Лавров еще раз подтвердил, что Москва отвергает дипломатию и хочет только войны и террора.
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