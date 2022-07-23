Подоляк о возобновлении переговоров с Россией: Нет никаких оснований

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возобновление переговоров с Россией пока невозможно. Об этом он сказал в интервью "Немецкой волне".

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"Никаких оснований нет. <...> Они могут говорить только на языке ультиматумов. И вообще они не ведут переговоры так, как это принято в дипломатии", — сказал Подоляк.

По его словам, переговоры на этом этапе войны выгодны России, а не Украине. Враг пытается зафиксировать статус-кво на пике возможностей, потому что "уже в ближайшее время" ему, возможно, придется покинуть Херсон.

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Подоляк сказал, что переговоры станут возможны после того, как Россия терпит поражение на поле боя.

"Мощные тактические победы украинской армии на южном и восточном направлениях. Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое отдвижение российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того чтобы общество в России стало спрашивать: "За что платится такая цена людьми". Поэтому нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров", – заявил он.

Украина, по словам представителя Офиса президента, потребует восстановления территориальной целостности, потому что "если хотя бы клочок украинской земли останется в России, то это будет постоянным триггером для провоцирования войны".

Министр обороны Алексей Резников в начале июля сказал, что россияне используют только пропагандистскую риторику и отказываются от малейших компромиссов, что делает переговоры нереальными.

Андрей Водяный

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