UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Парализованы страхом перед Путиным". РФ не идет на компромиссы на переговорах – Резников

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 06:44
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле (Фото: EPA)

Россияне не идут на малейшие компромиссы на переговорах, а пользуются лишь пропагандисткой риторикой, которая делает переговоры нереальными. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью The Sunday Times.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, учитывая опыт службы в советской армии, он считал, что сможет вести эффективные переговоры с "бывшими товарищами", однако вскоре узнал, что "они парализованы страхом перед Путиным". 

"Когда я веду переговоры, у меня есть мандат, но у меня есть гибкость, чтобы маневрировать, торговаться, пытаться найти решение для всех сторон, пытаться убедить их в беспроигрышной ситуации. Я знаю, что мой президент поддержит меня. Их сторона непреклонна – у них как будто у висков пистолет офицера ФСБ. У них есть нарратив, подписанный Путиным, поэтому они пойдут по этой нереальной пропагандистской дорожке. Они не идут на компромисс", – заявил министр. 

СПРАВКА. Алексей Резников был членом украинской делегации в трехсторонней контактной группе. После начала полномасштабной войны с Россией министр был членом делегации Украины, которая вела переговоры с РФ. Украинские власти неоднократно заявляли, что переговоры с Россией на сегодняшний день приостановлены из-за невыполнимых условий россиян. Украинскими и западными чиновниками неоднократно отмечалось, что война "решится на поле боя", а Украина должна иметь сильную переговорную позицию.

Читайте также: Резников: Каждый день, пока мы ждем гаубицы, может гибнуть сотня солдат 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война переговоры с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 