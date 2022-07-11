"Парализованы страхом перед Путиным". РФ не идет на компромиссы на переговорах – Резников

Россияне не идут на малейшие компромиссы на переговорах, а пользуются лишь пропагандисткой риторикой, которая делает переговоры нереальными. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью The Sunday Times.

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По его словам, учитывая опыт службы в советской армии, он считал, что сможет вести эффективные переговоры с "бывшими товарищами", однако вскоре узнал, что "они парализованы страхом перед Путиным".

"Когда я веду переговоры, у меня есть мандат, но у меня есть гибкость, чтобы маневрировать, торговаться, пытаться найти решение для всех сторон, пытаться убедить их в беспроигрышной ситуации. Я знаю, что мой президент поддержит меня. Их сторона непреклонна – у них как будто у висков пистолет офицера ФСБ. У них есть нарратив, подписанный Путиным, поэтому они пойдут по этой нереальной пропагандистской дорожке. Они не идут на компромисс", – заявил министр.

СПРАВКА. Алексей Резников был членом украинской делегации в трехсторонней контактной группе. После начала полномасштабной войны с Россией министр был членом делегации Украины, которая вела переговоры с РФ. Украинские власти неоднократно заявляли, что переговоры с Россией на сегодняшний день приостановлены из-за невыполнимых условий россиян. Украинскими и западными чиновниками неоднократно отмечалось, что война "решится на поле боя", а Украина должна иметь сильную переговорную позицию.

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Дмитрий Гриниченко

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