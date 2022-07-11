"Парализованы страхом перед Путиным". РФ не идет на компромиссы на переговорах – Резников
Россияне не идут на малейшие компромиссы на переговорах, а пользуются лишь пропагандисткой риторикой, которая делает переговоры нереальными. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью The Sunday Times.
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По его словам, учитывая опыт службы в советской армии, он считал, что сможет вести эффективные переговоры с "бывшими товарищами", однако вскоре узнал, что "они парализованы страхом перед Путиным".
"Когда я веду переговоры, у меня есть мандат, но у меня есть гибкость, чтобы маневрировать, торговаться, пытаться найти решение для всех сторон, пытаться убедить их в беспроигрышной ситуации. Я знаю, что мой президент поддержит меня. Их сторона непреклонна – у них как будто у висков пистолет офицера ФСБ. У них есть нарратив, подписанный Путиным, поэтому они пойдут по этой нереальной пропагандистской дорожке. Они не идут на компромисс", – заявил министр.
- В интервью Резников также сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
- Он прогнозирует, что война России против Украины "положит конец империи", а РФ в итоге распадется на ряд субъектов.
- По словам Резникова, HIMARS "уже сделали огромную разницу на поле боя".
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