Резников прогнозирует распад РФ: В ближайшие годы увидим вереницу призывов к суверенитету

Министр обороны Алексей Резников прогнозирует, что война России против Украины "положит конец империи", а РФ в итоге распадется на ряд субъектов. Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

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"Я уверен, что в ближайшие годы мы увидим вереницу призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь как разные страны – Татарстан, Башкортостан и прочие", – уверен министр.

Резников отметил, что демократический мир объединился, чтобы победить Россию, и эта война "наконец положит конец империи".

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне", – сказал Резников.

По словам министра, даже давние союзы российского диктатора Владимира Путина с Венгрией и Казахстаном распадаются. Он напомнил об обещании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поддерживать санкции Запада против России и о его отказе признавать созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР. В ответ он получил торговую войну с Москвой, кульминацией которой стало закрытие ключевого трубопровода для казахстанской нефти.

В интервью Резников также сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.

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Оксана Житнюк

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