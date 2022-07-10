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Резников прогнозирует распад РФ: В ближайшие годы увидим вереницу призывов к суверенитету

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 23:42
Резников прогнозирует распад РФ: В ближайшие годы увидим вереницу призывов к суверенитету - Фото
Алексей Резников (фото - Олексій Резніков, Facebook)

Министр обороны Алексей Резников прогнозирует, что война России против Украины "положит конец империи", а РФ в итоге распадется на ряд субъектов. Об этом он сказал в интервью The Sunday Times.

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"Я уверен, что в ближайшие годы мы увидим вереницу призывов к суверенитету на территории России. Российская Федерация закончит свою жизнь как разные страны – Татарстан, Башкортостан и прочие", – уверен министр.

Резников отметил, что демократический мир объединился, чтобы победить Россию, и эта война "наконец положит конец империи".

"Мы уверены, что родилась антикремлевская коалиция. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне", – сказал Резников.

По словам министра, даже давние союзы российского диктатора Владимира Путина с Венгрией и Казахстаном распадаются. Он напомнил об обещании президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поддерживать санкции Запада против России и о его отказе признавать созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР. В ответ он получил торговую войну с Москвой, кульминацией которой стало закрытие ключевого трубопровода для казахстанской нефти.

  • В интервью Резников также сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.

Читайте также: Резников назвал три сценария окончания войны. Во всех РФ проигрывает, в одном – драматично

Оксана Житнюк
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Алексей Резников агрессия рф распад
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