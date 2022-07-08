Резников назвал три сценария окончания войны. Во всех РФ проигрывает, в одном – драматично

Министр обороны Алексей Резников рассказал о своем видении трех сценариев окончания войны, в каждом из которых Россия проигрывает. Об этом он сказал на онлайн-конференции "Будуємо разом" от Forbes Ukraine.

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Резникова спросили о трех базовых сценариях окончания войны, по его мнению.

Первым возможным сценарием министр назвал новый "жест доброй воли" со стороны армии РФ. В рамках такого сценария, по мнению министра, изначально Украина выйдет на границы по состоянию на 24 февраля 2022-го, а потом начнутся переговоры о статусе оккупированных после 2014-го территорий Донбасса и Крыма, но уже за столом с партнерами Украины.

Резников уверяет, что "Минска-3" и капитуляции точно не будет, и "никто не будет вести переговоры с дулом у виска".

Второй вариант, считает министр, заключается в том, что ВСУ будут постепенно "перемалывать" армию РФ, так как это "война ресурса на ресурс". Глава Минобороны подчеркнул, что у РФ больше живой силы и техники, но "все не современное и старинное", и "они используют принцип мясорубки".



Резников также процитировал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса по этому поводу: "Друзья, если вы планируете воевать ресурс на ресурс, мясорубка на мясорубку, мы вам не сможем помочь. Но если мы будем вместе использовать современные технологии и наносить поражение в самые болезненные места для россиян, мы точно победим".

Резников добавил, что второй вариант будет не таким быстрым – возможно, не до конца этого года.

Третий вариант – более драматичный для РФ, сказал Резников. Это развал России на несколько разных субъектов – Татарстан, Башкортостан т.д. Глава Минобороны уверен, что "мы точно при нашей жизни это увидим, но это немного долгосрочная история".

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Оксана Житнюк

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