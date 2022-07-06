Минобороны: Россия имеет несколько сценариев войны, можно говорить о двух прогнозах

Российское руководство рассматривает несколько сценариев развития войны против Украины, однако ориентируется на ситуацию на фронте. Об этом в интервью 24 каналу сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, россияне сами не уверены, что они будут делать в ближайшее время, а поэтому ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективные варианты действий.

Она отметила, что Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия РФ и понимает, каким образом нужно противостоять противнику.

"Сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый — любая война рано или поздно заканчивается. Второй — у России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был", — сказала Маляр.

Она отметила, что при такой интенсивности боевых действий россиянам будет все сложнее воевать, а также интегрировать оккупированные территории Украины из-за сопротивления населения.

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Дмитрий Гриниченко

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