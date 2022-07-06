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Минобороны: Россия имеет несколько сценариев войны, можно говорить о двух прогнозах

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 06:26
Минобороны: Россия имеет несколько сценариев войны, можно говорить о двух прогнозах - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Российское руководство рассматривает несколько сценариев развития войны против Украины, однако ориентируется на ситуацию на фронте. Об этом в интервью 24 каналу сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, россияне сами не уверены, что они будут делать в ближайшее время, а поэтому ориентируются по ситуации и выбирают наиболее эффективные варианты действий.

Она отметила, что Украина также закладывает несколько сценариев, ориентируется на действия РФ и понимает, каким образом нужно противостоять противнику. 

"Сложно делать какие-то предсказания на 1-2 месяца. Однако сейчас можно говорить о двух прогнозах. Первый — любая война рано или поздно заканчивается. Второй — у России исчерпывается ресурс, каким бы большим он ни был", — сказала Маляр.

Она отметила, что при такой интенсивности боевых действий россиянам будет все сложнее воевать, а также интегрировать оккупированные территории Украины из-за сопротивления населения. 

Читайте также: ВСУ успешно отразили штурм на Славянском направлении — сводка Генштаба

Дмитрий Гриниченко
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война минобороны прогнозы Анна Маляр
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