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На юге ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и несколько артиллерийских установок

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 04:04
На юге ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и несколько артиллерийских установок - Фото
HIMARS (Скриншот видео Генштаба ВСУ)

5 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли урон живой силе и технике российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По вражеским позициям наносили удары ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ. 

Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 18 военных, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", зенитная установка 23 калибра, гаубица "Мста-Б", пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также два склада боеприпасов.

Читайте также: Спецназ совместно с артиллерией уничтожили несколько РСЗО оккупантов: видео

Наталия Медведева
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потери врага
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