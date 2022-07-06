На юге ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и несколько артиллерийских установок

5 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины нанесли урон живой силе и технике российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По вражеским позициям наносили удары ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ.

Подтвержденные потери российских оккупантов на южном направлении за сутки составили: 18 военных, две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", зенитная установка 23 калибра, гаубица "Мста-Б", пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также два склада боеприпасов.

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Наталия Медведева

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