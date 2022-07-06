Украинские войска контратаковали к юго-западу от Донецка, освободили село – ISW

5 июля украинские войска провели ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 5 июля.

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ISW со ссылкой на украинские и российские источники сообщили, что Вооруженные Силы Украины контратаковали и восстановили контроль над селом Солодке, которое расположено примерно в 30 км к юго-западу от Донецка.

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Наталия Медведева

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