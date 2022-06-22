"Путин не был разочарован". Токаев объяснил, почему отказался признавать террористов ЛДНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему отказался признавать созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал, выступая на Катарском экономическом форуме.

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На вопрос о том, выражал ли ему российский диктатор Владимир Путин какое-либо разочарование отказом признавать террористов ЛДНР, Токаев заявил, что глава Кремля не был разочарован и выглядел "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "приятная встреча".

Отказ признавать террористов Токаев объяснил принципом Устава ООН, упомянув важность территориальной целостности государств.

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", — заявил президента Казахстана.

17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В его присутствии он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав террористические ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.

Также он отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить в ПМЭФ.

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Дмитрий Гриниченко

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