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"Путин не был разочарован". Токаев объяснил, почему отказался признавать террористов ЛДНР

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 08:07
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему отказался признавать созданные Россией террористические организации ЛНР и ДНР на экономическом форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал, выступая на Катарском экономическом форуме. 

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На вопрос о том, выражал ли ему российский диктатор Владимир Путин какое-либо разочарование отказом признавать террористов ЛДНР, Токаев заявил, что глава Кремля не был разочарован и выглядел "очень спокойным и уверенным", а после форума у них состоялась "приятная встреча". 

Отказ признавать террористов Токаев объяснил принципом Устава ООН, упомянув важность территориальной целостности государств. 

"С моей точки зрения, территориальная целостность государств должна преобладать", — заявил президента Казахстана. 

Читайте также: У Казахстана возникли проблемы с экспортом нефти через Россию после заявлений Токаева 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс владимир путин ордло казахстан Касым-Жомарт Токаев
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