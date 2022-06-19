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У Казахстана возникли проблемы с экспортом нефти через Россию после заявлений Токаева

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 20:27
У Казахстана возникли проблемы с экспортом нефти через Россию после заявлений Токаева - Фото
Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Россия ограничила экспорт казахстанской нефти после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал ряд резких заявлений в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге, пишет Коммерсант.

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17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В присутствии российского президента он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав ДНР и ЛНР квазигосударственными образованиями.

"Если право нации на самоопределение действительно будет реализовано по всему земному шару, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос", — сказал Токаев.

Также в присутствии Путина Токаев выразил претензии депутатам нелегитимной Государственной думы и российским пропагандистам, обвинив их в разжигании вражды между Казахстаном и Россией.

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На следующий день российская деловая газета Коммерсант сообщила о том, что отгрузка казахстанской нефти через порт в Новороссийске может периодически приостанавливаться.

Официальная причина – в акватории рядом с терминалом, где заканчивается нефтепровод из Казахстана, неожиданно обнаружили торпеды и мины времен Второй мировой войны.

Очередные работы по разминированию назначены на 20 июня, они могут продлиться до конца месяца.

Андрей Водяный
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нефть владимир путин казахстан Касым-Жомарт Токаев
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