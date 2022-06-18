Президент Казахстана отказался от российского ордена. Россия говорит, что и не предлагала

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от вручения российского ордена Александра Невского, которым его планировали наградить в рамках экономического форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Об этом первым сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов, а местные СМИ, в частности TengriNews, получили подтверждение у представителя Токаева.

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По словам Едилова, президент Казахстана "поблагодарил за оказанную честь", но не захотел брать орден. Он пояснил, что до завершения президентских полномочий не будет принимать ни отечественные, ни зарубежные награды. По этой же причине во время визита в Бишкек президент Казахстана якобы отказался от самого высокого киргизского ордена "Манас".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил, что награждение Токаева на Петербургском форуме и не должно было состояться. "Не знаю, откуда информация, потому что никакое награждение и не планировалось", — цитируют Пескова российские СМИ.

17 июня Токаев принял участие в ПМЭФ вместе с Владимиром Путиным. В его присутствии он заявил, что не будет признавать независимость оккупированных Россией территорий Украины, назвав "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственными образованиями.

"Если право нации на самоопределение действительно будет реализовано по всему земному шару, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно, это будет хаос", — сказал Токаев.

15 июня Токаев в интервью "России 24" сказал, что в РФ перевирают, утверждая, что Россия "спасла" Казахстан во время протестов в начале 2022 года. Он заявил, что со стороны России и всего ОДКБ был ограничен контингент, который никакого выстрела не произвел во время пребывания в Казахстане.

Андрей Водяный

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