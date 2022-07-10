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HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя – Резников

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 09:30
HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя – Резников - Фото
HIMARS в Украине (Фото: Генштаб ВСУ)

Высокоточные и дальнобойные американские ракетные системы HIMARS уже сделали огромную разницу в поле боя. Такую оценку дал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, больше HIMARS, американских боеприпасов и оборудования увеличат силу Украины и помогут "демилитаризовать террористическое государство".

Резников также отметил, что высоко ценит усилия президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина по поддержке борьбы за свободу Украины.

Читайте также: BBC опубликовало карту ударов ВСУ по глубоким тылам армии России

Марк Сировой
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Алексей Резников война оружие РСЗО HIMARS ракетные системы
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