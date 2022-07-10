HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя – Резников
10.07.2022, 09:30
HIMARS в Украине (Фото: Генштаб ВСУ)
Высокоточные и дальнобойные американские ракетные системы HIMARS уже сделали огромную разницу в поле боя. Такую оценку дал в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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По его словам, больше HIMARS, американских боеприпасов и оборудования увеличат силу Украины и помогут "демилитаризовать террористическое государство".
Резников также отметил, что высоко ценит усилия президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина по поддержке борьбы за свободу Украины.
- Сейчас в Украине действуют девять HIMARS или аналогичных систем. Они сосредоточены на ударах по тылам россиян – штабам и складам. Недавно США пообещали поставить еще четыре HIMARS.
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