HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя – Резников

Высокоточные и дальнобойные американские ракетные системы HIMARS уже сделали огромную разницу в поле боя. Такую оценку дал в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, больше HIMARS, американских боеприпасов и оборудования увеличат силу Украины и помогут "демилитаризовать террористическое государство".

Резников также отметил, что высоко ценит усилия президента США Джо Байдена и главы Пентагона Ллойда Остина по поддержке борьбы за свободу Украины.

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Марк Сировой

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