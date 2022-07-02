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Репортаж WP об украинском экипаже HIMARS: Будь они раньше – мы бы уже покончили с войной

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 09:27
Репортаж WP об украинском экипаже HIMARS: Будь они раньше – мы бы уже покончили с войной - Фото
HIMARS (иллюстративное фото - Sgt. 1st Class Kendall James, Oklahoma National Guard Office of Visual Information)

Украинские военные уже работают на продвинутых американских ракетных системах HIMARS: поражают крупные цели и поражаются характеристиками машины, модернизируют ее интерьер, иногда обращаются за помощью к блокноту или переводчику Google Translate, а также сожалеют, что не получили такое оружие раньше. Об этом рассказывает The Washington Post в репортаже о работе одного из украинских HIMARS.

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Экипаж HIMARS уже улучшил интерьер машины по своему вкусу: картинкой полураздетой женщины, освежителем воздуха и четками. На внешней стороне нанесены через трафарет три черных черепа – по одному за успешно пораженную цель.

"На самом деле их шесть. У нас просто еще не было времени и возможности добавить остальные три", – говорит позывной "Кузя", командир команды этого HIMARS.

По словам бойца, сейчас основные цели его подопечных – командные пункты с российскими офицерами и склады с вооружениями. Команде приходится держать работу на этих системах в секрете даже от родных, ведь HIMARS – одна из первоочередных целей россиян.

Позывной "Мороз", который отвечает за ввод координат целей, отметил, что со старым оружием приходилось бить только по лесам, полям и избегать траекторий, которые проходили через населенные пункты, чтобы не навредить мирному населению. Использование же HIMARS "дает больше душевного спокойствия", говорят солдаты.

"У меня нет никаких сомнений в том, что мы поразим. Я знаю, что ракета поразит цель, потому что она управляется спутником", – объяснил "Мороз".

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По словам бойцов, их также поражает высокая скорость HIMARS (до 96 км/ч), которая позволяет быстро покидать позиции, и относительно тихая стрельба такого высокоточного оружия.

Команда "Кузи" ранее работала на советских "ураганах", а обучалась обращению с HIMARS американскими инструкторами в течение двух недель за рубежом.

Компьютерная система HIMARS – полностью англоязычна. Переводчики объяснили на учениях значение каждой кнопки – солдаты записывали это в блокнот, в который регулярно подглядывают, но иногда не обходится и без Google Translate.

"Кузя" считает, что было бы неплохо развернуть 50 HIMARS – по четыре на каждое направление на восточном фронте. Позывной "Спутник", командир подразделения, говорит, что лучше было бы получить эти системы раньше – до того, как РФ захватила большую часть Луганской области.

"Я думаю, что потребовалось слишком много времени, чтобы доставить их сюда. Если бы они были здесь намного раньше, я думаю, мы бы уже покончили с этой войной", – сказал "Спутник".

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Марк Сировой
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ВСУ оружие РСЗО ракетная система HIMARS
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