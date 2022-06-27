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США за две недели обучат еще 50 бойцов ВСУ использованию HIMARS — представитель Пентагона

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 21:26
США за две недели обучат еще 50 бойцов ВСУ использованию HIMARS — представитель Пентагона - Фото
HIMARS (Фото: Oleksii Reznikov/Twitter)

США обучат еще 50 бойцов Вооруженных Сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов, сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч. 

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Представитель Пентагона заявил, что США рассчитывают начать второй этап учений украинских военных использованию реактивных систем залпового огня HIMARS, который начнется "в ближайшее время".

"США проведут обучение около 50 украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS примерно за две недели, ожидается, что второй раунд обучения начнется в ближайшее время и будет охватывать украинские войска разных рангов", — заявил чиновник. 

СПРАВКА. М142 HIMARS – американская многофункциональная ракетная установка, которая способна бить залпом из шести ракет или одной оперативно-тактической ракетой. Украине поставили снаряды GMLRS, которые летят на 70 км, что в два раза больше диапазона действия 155-мм гаубицы М777. Ракеты ATACMS, которыми HIMARS способны стрелять на 300+ км, Вашингтон пока не дает. Украина пообещала не бить с помощью HIMARS вглубь России.

Смотрите также: "По цели – огонь!" ВСУ показали первое официальное видео с работой HIMARS в Украине

Дмитрий Гриниченко
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пентагон РСЗО военная помощь HIMARS
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