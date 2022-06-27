США за две недели обучат еще 50 бойцов ВСУ использованию HIMARS — представитель Пентагона
США обучат еще 50 бойцов Вооруженных Сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на брифинге для журналистов, сообщает репортер Foreign Policy Джек Детч.
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Представитель Пентагона заявил, что США рассчитывают начать второй этап учений украинских военных использованию реактивных систем залпового огня HIMARS, который начнется "в ближайшее время".
"США проведут обучение около 50 украинских военнослужащих использованию систем залпового огня HIMARS примерно за две недели, ожидается, что второй раунд обучения начнется в ближайшее время и будет охватывать украинские войска разных рангов", — заявил чиновник.
- 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что первые четыре HIMARS прибыли в Украину.
- Еще четыре HIMARS должны доставить в Украину до середины июля.
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