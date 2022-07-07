BBC опубликовало карту ударов ВСУ по глубоким тылам армии России

Агентство BBC опубликовало в Telegram карту ударов сил обороны Украины по тылам армии России.

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На карте зафиксированы 11 ударов, нанесенные с 28 июня по 6 июля по складам российских войск. Они находятся в 5-75 км от линии фронта на временно оккупированных территориях.

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Каким оружием удалось добить в столь глубокие тылы врага – точно неизвестно. На вооружении ВСУ стоят советские ракетные комплексы "Точка-У" (дальность – до 120 км) и более точные американские ракетные системы HIMARS (с поставленными Украине ракетами GMLRS – 70+ км).

Вчера РФ запустила фейк о якобы уничтожении двух украинских HIMARS. В Генштабе ВСУ заявили, что это неправда, а HIMARS бьют по топ-целям российских оккупантов.

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Марк Сировой

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