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BBC опубликовало карту ударов ВСУ по глубоким тылам армии России

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 08:08
BBC опубликовало карту ударов ВСУ по глубоким тылам армии России - Фото
HIMARS (фото - Генштаб)

Агентство BBC опубликовало в Telegram карту ударов сил обороны Украины по тылам армии России.

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На карте зафиксированы 11 ударов, нанесенные с 28 июня по 6 июля по складам российских войск. Они находятся в 5-75 км от линии фронта на временно оккупированных территориях.

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Каким оружием удалось добить в столь глубокие тылы врага – точно неизвестно. На вооружении ВСУ стоят советские ракетные комплексы "Точка-У" (дальность – до 120 км) и более точные американские ракетные системы HIMARS (с поставленными Украине ракетами GMLRS – 70+ км).

  • Вчера РФ запустила фейк о якобы уничтожении двух украинских HIMARS. В Генштабе ВСУ заявили, что это неправда, а HIMARS бьют по топ-целям российских оккупантов.

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Марк Сировой
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ВСУ склады армия рф HIMARS тыл войска россии
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