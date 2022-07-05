Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины вечером 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, показал фрагмент ночной работы американской ракетной системы М142 HIMARS по российским оккупантам.
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По информации Генштаба ВСУ, видео снято на Запорожском направлении фронта.
"А вот так выглядит боевая работа высокоточных HIMARS ночью по разным целям одновременно. Запорожское направление. Оккупанты, ждите еще", – говорится в сообщении.
- 25 июня ВСУ показали первое официальное видео с работой HIMARS в Украине.
- В Пентагоне говорят, что украинцы "очень хорошо" используют на поле боя М142 и другие системы вооружений. Там также объяснили, почему поставили Украине пока лишь четыре HIMARS.
- В начале июля WP написали целый репортаж об украинском экипаже HIMARS этого комплекса.
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