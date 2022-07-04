UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

HIMARS с наклейками. Генштаб ВСУ показал работу ракетного комплекса на юге Украины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 16:45
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов, показал новый фрагмент работы американской ракетной системы М142 HIMARS по российским оккупантам.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утверждается, что видео снято где-то на Запорожском направлении фронта.

"HIMARS продолжают демилитаризацию российской оккупационной армии", – коротко подписан ролик.

Читайте также: Украинские войска будут бить из HIMARS по путям снабжения россиян вокруг Харькова – ISW

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар запорожская область HIMARS M142
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 