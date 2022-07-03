Украинские войска будут бить из HIMARS по путям снабжения россиян вокруг Харькова – ISW
Украинские войска, вероятно, планируют угрожать российским наземным коммуникациям по всей Харьковской области, используя западное оружие. К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW).
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По мнению аналитиков, ВСУ планируют продолжать угрожать российским наземным коммуникациям, идущим из Белгорода (Россия) к югу Харьковской области, с помощью западной реактивной артиллерии большой дальности, в частности HIMARS.
Речь идет о нарушении путей снабжения оккупантов, проходящих через Волчанск, Купянск и Изюм.
Купянск – важный логистический узел для войск РФ, действующих на харьковском направлении, и расположен примерно в 50 км от линии фронта.
Волчанск находится примерно в 15-20 км от линии фронта, но российские операции на севере Харькова до сих пор не позволяли украинским военными обстреливать Волчанск с закрытых позиций.
В ISW отмечают, что российские наземные линии связи с Изюмом наиболее уязвимы, они находятся примерно в 15 км к востоку от ближайшей линии фронта.
Как отмечается, система обнаружения тепловых аномалий NASA FIRMS в последние недели видит аномалии, соответствующие обстрелам с закрытых позиций, в лесных районах к западу от Изюма.
Эксперты ISW считают, что большинство крупных российских складов боеприпасов и снабжения вдоль харьковского направления будут находиться в пределах досягаемости систем HIMARS.
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