UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские войска будут бить из HIMARS по путям снабжения россиян вокруг Харькова – ISW

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 04:58
Украинские войска будут бить из HIMARS по путям снабжения россиян вокруг Харькова – ISW - Фото
Карта ISW

Украинские войска, вероятно, планируют угрожать российским наземным коммуникациям по всей Харьковской области, используя западное оружие. К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению аналитиков, ВСУ планируют продолжать угрожать российским наземным коммуникациям, идущим из Белгорода (Россия) к югу Харьковской области, с помощью западной реактивной артиллерии большой дальности, в частности HIMARS.

Речь идет о нарушении путей снабжения оккупантов, проходящих через Волчанск, Купянск и Изюм.

Купянск – важный логистический узел для войск РФ, действующих на харьковском направлении, и расположен примерно в 50 км от линии фронта.

Волчанск находится примерно в 15-20 км от линии фронта, но российские операции на севере Харькова до сих пор не позволяли украинским военными обстреливать Волчанск с закрытых позиций.

В ISW отмечают, что российские наземные линии связи с Изюмом наиболее уязвимы, они находятся примерно в 15 км к востоку от ближайшей линии фронта.

Как отмечается, система обнаружения тепловых аномалий NASA FIRMS в последние недели видит аномалии, соответствующие обстрелам с закрытых позиций, в лесных районах к западу от Изюма.

Эксперты ISW считают, что большинство крупных российских складов боеприпасов и снабжения вдоль харьковского направления будут находиться в пределах досягаемости систем HIMARS.

Читайте также: Украинские войска успешно бьют из HIMARS’ов по российским командным пунктам – Пентагон

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Харьков купянск изюм HIMARS волчанск isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 