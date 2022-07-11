Резников: Каждый день, пока мы ждем гаубицы, может гибнуть сотня солдат
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно больше и быстрее поставлять западные вооружения, чтобы спасти жизни солдат. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times.
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По его словам, он удовлетворен военной поддержкой Украины со стороны стран НАТО, однако не темпами поставок оружия.
"Нам нужно больше и быстро, чтобы спасти жизни наших солдат. Каждый день ждем гаубицы, можем потерять сотню солдат", – сказал министр.
Он отметил, что западные страны увеличили поставки оружия потому, что Украина показала боеспособность и возможность эффективно защищаться от полномасштабного российского вторжения.
"Я пытался объяснить, что после восьми лет гибридной войны у нас более 400 000 ветеранов плюс их родственники в разных уголках мира. Рабочие от Польши до Португалии решили вернуться в Украину, чтобы защитить свою страну", – заявил Резников.
- В интервью Резников также сообщил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны. Для этого Генштабу нужно разработать соответствующие планы.
- Он прогнозирует, что война России против Украины "положит конец империи", а РФ в итоге распадется на ряд субъектов.
- По словам Резникова, HIMARS "уже сделали огромную разницу на поле боя".
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