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Резников: Каждый день, пока мы ждем гаубицы, может гибнуть сотня солдат

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 06:23
Резников: Каждый день, пока мы ждем гаубицы, может гибнуть сотня солдат - Фото
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно больше и быстрее поставлять западные вооружения, чтобы спасти жизни солдат. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times.

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По его словам, он удовлетворен военной поддержкой Украины со стороны стран НАТО, однако не темпами поставок оружия.

"Нам нужно больше и быстро, чтобы спасти жизни наших солдат. Каждый день ждем гаубицы, можем потерять сотню солдат", – сказал министр. 

Он отметил, что западные страны увеличили поставки оружия потому, что Украина показала боеспособность и возможность эффективно защищаться от полномасштабного российского вторжения. 

"Я пытался объяснить, что после восьми лет гибридной войны у нас более 400 000 ветеранов плюс их родственники в разных уголках мира. Рабочие от Польши до Португалии решили вернуться в Украину, чтобы защитить свою страну", – заявил Резников. 

Читайте также: Резников: HIMARS изменили правила игры, но война идет мрачно. Нужно больше оружия и срочно 

Дмитрий Гриниченко
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Алексей Резников война поставки оружия военная помощь
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