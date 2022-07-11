Резников: Каждый день, пока мы ждем гаубицы, может гибнуть сотня солдат

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно больше и быстрее поставлять западные вооружения, чтобы спасти жизни солдат. Об этом он сообщил в интервью The Sunday Times.

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По его словам, он удовлетворен военной поддержкой Украины со стороны стран НАТО, однако не темпами поставок оружия.

"Нам нужно больше и быстро, чтобы спасти жизни наших солдат. Каждый день ждем гаубицы, можем потерять сотню солдат", – сказал министр.

Он отметил, что западные страны увеличили поставки оружия потому, что Украина показала боеспособность и возможность эффективно защищаться от полномасштабного российского вторжения.

"Я пытался объяснить, что после восьми лет гибридной войны у нас более 400 000 ветеранов плюс их родственники в разных уголках мира. Рабочие от Польши до Португалии решили вернуться в Украину, чтобы защитить свою страну", – заявил Резников.

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Дмитрий Гриниченко

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