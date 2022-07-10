Резников: HIMARS изменили правила игры, но война идет мрачно. Нужно больше оружия и срочно

Министр обороны Алексей Резников заявил, что высокоточные и дальнобойные американские ракетные системы HIMARS "изменили правила игры", однако "война идет мрачно", и Украине нужно больше оружия и срочно. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal.

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По словам Резникова, HIMARS "изменили правила игры", позволив Украине атаковать российские силы в Изюме, но добавил: "Война идет мрачно. Нам нужно больше. Нам нужно срочно".

Он подчеркнул, что Украина ожидает от западных партнеров больше брони и вооружения, так как "нам нужно перестроить некоторые направления, обновить наши укрепления и спланировать новую оперативную стратегию".

Изначально США поставили Украине всего четыре системы HIMARS, что, по словам министра, было "тестом" для украинских военнослужащих, и он успешно пройден.

"Нам нужно было их убедить, предъявить им доказательства. В случае с Изюмом мы точно [нацелились] на российский командный центр воздушных операций. Это было действительно точно. Наши партнеры увидели это и сказали: "Вы прошли тест", – заявил Резников.

Также глава Минобороны сказал, что Россия, похоже, берет оперативную паузу в своем наступлении на Донбассе для перегруппировки и пополнения запасов. Он сказал, что это не обязательно дает новые возможности украинским силам, которые тоже нуждаются в отдыхе и необходимости замены боевых частей и пополнения запасов.

"Нам нужно обновлять наши взводы, менять их и делать пополнения еще и потому, что у нас тоже много потерь", – отметил министр.

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Оксана Житнюк

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