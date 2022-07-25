Киссинджер: Запад не может позволить Украине отказаться от своих территорий на переговорах

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что западные страны не могут принять условие отказа от украинских территорий на переговорах с Россией. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

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По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести никаких переговоров, которые предусматривают отказ от оккупированных Россией территорий.

Он отметил, что переговоры "обязательно должны быть основаны на возможности предотвращения травм".

"Если ответственные лица на Западе решат это до переговоров, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, что они ни при каких обстоятельствах не будут превышать. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", – сказал Киссинджер.

На форуме в Давосе Киссинджер призвал Запад заставить Украину согласиться на мирные переговоры с РФ по линиям до 24 февраля – без оккупированных с 2014 года Крыма и ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал Киссинджера и напомнил: в 1938-м Запад уже позволил нацистскому вождю Адольфу Гитлеру оккупировать Судеты.

Министр обороны Алексей Резников в начале июля сказал, что россияне используют только пропагандистскую риторику и отказываются от малейших компромиссов, что делает переговоры нереальными.

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Дмитрий Гриниченко

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