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Киссинджер: Запад не может позволить Украине отказаться от своих территорий на переговорах

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 07:52
Киссинджер: Запад не может позволить Украине отказаться от своих территорий на переговорах - Фото
Генри Киссинджер (Фото: EPA)

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что западные страны не могут принять условие отказа от украинских территорий на переговорах с Россией. Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

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По его словам, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не будет вести никаких переговоров, которые предусматривают отказ от оккупированных Россией территорий.

Он отметил, что переговоры "обязательно должны быть основаны на возможности предотвращения травм". 

"Если ответственные лица на Западе решат это до переговоров, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, что они ни при каких обстоятельствах не будут превышать. И отказ от украинской территории не должен быть одним из условий, которые мы можем принять", – сказал Киссинджер. 

Читайте также: Госдеп ответил Киссинджеру: Украина победит и будет сама определять свое будущее 

Дмитрий Гриниченко
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