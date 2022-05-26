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Зеленский в новом видеообращении: Мир оказался не готов к украинской смелости видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 00:15
Володимир Зеленський (фото - Офіс президента)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что мир "оказался не готов к украинской смелости". По его словам, что бы ни делала страна-агрессор Россия, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем ее интересы. Об этом президент сказал в своем новом видеообращении

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Он решил рассказать, о том, что говорят в Давосе в этом году.

"Мир оказался не готов к украинской смелости. К смелости всех наших людей, не уступающих России и продолжающих защищать наше государство", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что 24 февраля многие в мире не верили, что Украина сможет выстоять против полномасштабной войны. Не потому, что ошибались в своих оценках, а потому что оценивать и не начинали. "Многим из них просто не хотелось принимать во внимание Украину. Не было такой привычки – принимать во внимание Украину. Хотя у них есть привычка принимать во внимание Россию", – отметил президент.

Они рассказывают о якобы исторической сфере влияния России, якобы балансе в отношениях в Европе, который без России якобы невозможен, продолжил Зеленский.

"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учтем его интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало. Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь..." – отметил президент.

В Давосе, рассказал он, "из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения России от Европы".

СПРАВКА. Генри Киссинджер – советник по национальной безопасности США в 1969—1975 годах и государственный секретарь США в 1973—1977 годах. Лауреат Нобелевской премии мира в 1973 году. Он был инициатором и исполнителем политики разрядки в отношениях США и Советского Союза.

"Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в 1938 году, когда семья 15-летнего Киссинджера спасалась из нацистской Германии, "от него тогда не слышали, что надо якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними".

Президент также вспомнил статью в New York Times о том, что Украина "должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир".

"Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное, но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год", – отметил Зеленский.

Он призвал за всеми этими "геополитическими соображениями" видеть миллионы украинцев, живущих на территории, "которую они предлагают обменять на иллюзию мира".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась стойкая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору", – отметил Зеленский.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский давос генри киссинджер
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