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Три страны ЕС выступили за переговоры Украины с РФ и прекращение огня – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 22:42
Три страны ЕС выступили за переговоры Украины с РФ и прекращение огня – Reuters - Фото
Флаг Евросоюза (фото: pixabay.com)

Италия, Венгрия и Кипр предложили, чтобы ЕС призвал к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с Россией, что вызвало разногласия с другими государствами-членами блока, которые занимают жесткую позицию в отношении Москвы в преддверии саммита, запланированного на следующую неделю. Об этом сообщает Reuters.

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В проекте итогового заявления саммита ЕС 30–31 мая, который видели журналисты агентства, говорится, что Евросоюз "непоколебим в своем стремлении помочь Украине в осуществлении ее неотъемлемого права на самооборону против российской агрессии". В нем не упоминаются мирные переговоры.

На встрече представителей ЕС в пятницу, 20 мая, посол Италии предложил внести изменения в текст, заявив, что они должны содержать призыв к мирным переговорам и установлению немедленного прекращения огня как одну из главных целей ЕС. Об этом Reuters сообщили источники, присутствовавшие на встрече.

Это предложение поддержали Венгрия и Кипр, которые, как отмечает агентство, входят в число государств, наиболее критически настроенных по отношению к новому пакету санкций ЕС против России. Венгрия выступает против нефтяного эмбарго, а Кипр обеспокоен предлагаемым запретом на продажу недвижимости гражданам России.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, когда бы они ни состоялись, должны решить три основных вопроса – деоккупация всей территории Украины, обмен пленными, заключение мира.

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Вадим Ребрина
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