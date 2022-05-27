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Госдеп ответил Киссинджеру: Украина победит и будет сама определять свое будущее

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 07:54
Госдеп ответил Киссинджеру: Украина победит и будет сама определять свое будущее - Фото
Генри Киссинджер (фото - ЕРА)

Украина победит в войне с Россией и самостоятельно будет определять свое будущее. Так Госдеп США прокомментировал Укринформу слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который склонял Киев к уступкам российскому диктатору Владимиру Путину.

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Журналисты попросили разъяснить официальную позицию Вашингтона на фоне заявления Киссинджера.

"Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее. Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем", – заявили в Госдепе.

Там подчеркнули, что США будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо.

  • Несколько дней назад Киссинджер в Давосе призвал Запад заставить Украину согласиться на мирные переговоры с РФ по линиям до 24 февраля – без оккупированных с 2014 года Крыма и ОРДЛО.
  • Президент Владимир Зеленский раскритиковал Киссинджера и напомнил: в 1938-м Запад уже позволил нацистскому вождю Адольфу Гитлеру оккупировать Судеты.

Читайте также: "Киссинджер – не случайность". Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России

Марк Сировой
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