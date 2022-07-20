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Кулеба: Лавров подтвердил, что Россия хочет крови, а не переговоров

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 19:43
Кулеба: Лавров подтвердил, что Россия хочет крови, а не переговоров - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Своим заявлением о "расширении географии" целей России в Украине глава МИД РФ Сергей Лавров еще раз подтвердил, что Москва отвергает дипломатию и хочет только войны и террора. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", – написал Кулеба.

Он призвал всех партнеров ужесточить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине.

Сегодня Лавров заявил, что "география" целей России якобы расширилась – и теперь РФ хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области, но и также Херсонскую, Запорожскую и ряд других территорий.

Советник главы ОП Михаил Подоляк ответил, что Лаврову "объяснят основы географии" дальнобойные американские ракетные системы HIMARS.

Вадим Ребрина
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Сергей Лавров дмитрий кулеба
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