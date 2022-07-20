"Основы географии объяснят HIMARS". Подоляк ответил на слова Лаврова о расширении целей РФ

Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия начала полномасштабную войну, чтобы уничтожить государственность Украины или захватить как можно больше территорий. Однако ему "объяснят основы географии" дальнобойные американские ракетные системы HIMARS. Так на новое заявление российского министра отреагировал в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Сегодня Лавров заявил, что "география" целей России якобы расширилась – и теперь РФ хочет захватить не только Донецкую и Луганскую области, но также Херсонскую, Запорожскую и ряд других территорий.

Подоляк на это ответил, что к 150-му дню войны Россия "наконец-то стала называть убийственные намерения и кровавые явления своими именами". По его словам, Лавров подтвердил, что при вторжении в Украину Россия ставила перед собой всего две конкретные цели:

– Более масштабную – прямое уничтожение украинской государственности и превращение Украины "в сателлитное квазигосударство: безголосое, недемократичное, разрушенное, пьяное, криминальное, точно такое как сама Россия".

– Более примитивную и хищническую – захват максимальных объемов чужой территории и земли.

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Подоляк считает, что нет смысла в оценке слов Лаврова с юридических и переговорных позиций. Он отметил, что для России эта война – за захват чужой территории, для Украины – освободительная война за собственные дома и семьи.

"Поэтому не имеет значения уже и как говорят высшие должностные лица страны-агрессора, пытаясь зафиксировать свои криминальные планы на бумаге. Это, скорее, пропагандистская уловка, рассчитанная на впечатлительную публику", – сказал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что "основы реальной географии" Лаврову "максимально эффективно объяснят HIMARS и прочие дальнобойные артиллерийские системы".

"Они же абсолютно точно обозначат единственное направление для обязательного движения российских оккупационных войск. Вопрос только во времени и в терпении", – подытожил он.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украине якобы нужно "признать территориальные реалии" в возможном соглашении с РФ.

Подоляк ответил: Украина может заключить с Россией соглашение только о выводе войск оккупантов, отказе Москвы от территориальных претензий и компенсации Россией убытков.

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Марк Сировой

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