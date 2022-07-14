В России заговорили о переговорах и "территориальных реалиях". Подоляк ответил

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственное соглашение, которое Украина может заключить с Россией после 141 дня войны – вывод войск оккупантов, отказ Москвы от территориальных претензий и компенсация Россией убытков. Об этом он сказал в ответ на заявление представителя МИД РФ о том, что Украине якобы нужно "признать территориальные реалии".

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Сегодня пропагандистские росСМИ опубликовали интервью с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко, в котором он сказал, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина признала "статус" оккупированного Крыма и захваченных армией РФ территорий Донбасса. Рассуждая о переговорном процессе, который давно стоит на паузе, Руденко заявил, что "российский подход остается прежним – будущее соглашение должно фиксировать признание сложившихся территориальных реалий".

Подоляк в ответ рассказал, какие "реалии" следует признать России.

"Признание территориальных реалий"? После 141 дня войны единственное соглашение, которое может зафиксировать Украина с Россией – вывод войск, отказ Москвы от территориальных претензий, признание убытков, компенсации украинцам. Реалии, которые должны признать в России: вы – страна-террорист, убивающая мирных людей", – заявил Подоляк.

Сегодня армия РФ ударила ракетами по центру Винницы. Подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.

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Оксана Житнюк

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