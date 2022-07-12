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Подоляк ответил Пескову на слова о "киевском режиме" — в России режим военных преступников

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 14:49
Подоляк ответил Пескову на слова о
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на высказывания спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил российским пропагандистам, что РФ воюет "не с украинским народом, а с "киевским режимом". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, "потомкам изобретателей системы ГУЛАГа как тоталитарной системы управления нищетой и бесправными людьми" сложно понять, что такое демократические выборы. 

"Киевский режим" — это конкретный процент поддержки на честных выборах. Российский — режим террористов и военных преступников. Учите базу", — написал Подоляк.

Ранее в комментарии российским пропагандистам Песков заявил, что полномасштабная война идет "не против украинцев, а против киевского режима", отвечая, тем самым, на вопрос о причинах указа российского диктатора Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев. 

Читайте также: "Доказательство геноцида". Подоляк ответил Путину на "войну до последнего украинца" 

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