Подоляк ответил Пескову на слова о "киевском режиме" — в России режим военных преступников
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на высказывания спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил российским пропагандистам, что РФ воюет "не с украинским народом, а с "киевским режимом". Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, "потомкам изобретателей системы ГУЛАГа как тоталитарной системы управления нищетой и бесправными людьми" сложно понять, что такое демократические выборы.
"Киевский режим" — это конкретный процент поддержки на честных выборах. Российский — режим террористов и военных преступников. Учите базу", — написал Подоляк.
Ранее в комментарии российским пропагандистам Песков заявил, что полномасштабная война идет "не против украинцев, а против киевского режима", отвечая, тем самым, на вопрос о причинах указа российского диктатора Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев.
- Ранее Подоляк ответил немецким интеллектуалам, которые написали призыв к властям Германии и странам Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире".
- Он заявил, что отход Вооруженных Сил Украины из Лисичанска призван минимизировать потери в войсках.
- Подоляк считает, что Россия ракетными ударами по мирным городам пытается вызвать панику и страх, чтобы украинцы требовали от властей пойти на уступки РФ. Параллельно Москва усиливает свое лобби на Западе.
Читайте также: "Доказательство геноцида". Подоляк ответил Путину на "войну до последнего украинца"
Комментарии