Подоляк ответил Пескову на слова о "киевском режиме" — в России режим военных преступников

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на высказывания спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил российским пропагандистам, что РФ воюет "не с украинским народом, а с "киевским режимом". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, "потомкам изобретателей системы ГУЛАГа как тоталитарной системы управления нищетой и бесправными людьми" сложно понять, что такое демократические выборы.

"Киевский режим" — это конкретный процент поддержки на честных выборах. Российский — режим террористов и военных преступников. Учите базу", — написал Подоляк.

Ранее в комментарии российским пропагандистам Песков заявил, что полномасштабная война идет "не против украинцев, а против киевского режима", отвечая, тем самым, на вопрос о причинах указа российского диктатора Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для украинцев.

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