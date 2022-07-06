Подоляк ответил немецким интеллектуалам, которые предложили капитуляцию Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил немецким интеллектуалам, которые написали призыв к властям Германии и странам Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире". Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.
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По его словам, упомянутые немецкие интеллектуалы "частично не понимают природу этой войны".
"Это не война за кусочек территории, за обладание теми или иными ресурсами либо за возможность, скажем так, присоединить республики, о которых говорит РФ. Эта война за право России диктовать свои условия и правила", — сказал Подоляк.
Он отметил, что если война будет закончена "неправильно", то есть с уступками Украины на переговорах, то новый конфликт будет отложен во времени.
- Ранее около 20 немецких интеллектуалов опубликовали в издании Die Zeit призыв к властям Германии и стран Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире". Посол Украины в Берлине Андрей Мельник посоветовал "пораженцам" "пойти к черту".
- В апреле 2022 года глава МИД Кулеба заявил, что люди в Германии и Европе, которые поддерживают лидера российских оккупантов Владимира Путина, "частично виноваты" в большой войне РФ против Украины.
- 27 июня канцлер ФРГ Шольц сказал, что отношения с Россией не могут быть такими же, какими были до войны в Украине.
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