Подоляк ответил немецким интеллектуалам, которые предложили капитуляцию Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил немецким интеллектуалам, которые написали призыв к властям Германии и странам Запада перестать оказывать Украине военную помощь, чтобы склонить Киев к "переговорам" с Москвой о "мире". Об этом он сообщил в интервью изданию Bild.

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По его словам, упомянутые немецкие интеллектуалы "частично не понимают природу этой войны".

"Это не война за кусочек территории, за обладание теми или иными ресурсами либо за возможность, скажем так, присоединить республики, о которых говорит РФ. Эта война за право России диктовать свои условия и правила", — сказал Подоляк.

Он отметил, что если война будет закончена "неправильно", то есть с уступками Украины на переговорах, то новый конфликт будет отложен во времени.

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Дмитрий Гриниченко

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