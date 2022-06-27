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Шольц: Отношения с Россией не могут быть такими же, какими были до войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 20:26
Шольц: Отношения с Россией не могут быть такими же, какими были до войны в Украине - Фото
Олаф Шольц (фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией не могут вернуться на тот уровень, который был до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил на саммите G7 27 июня, передает Reuters. 

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По его словам, не будет возврата к временам до полномасштабной войны России против Украины, которая "положила начало долгосрочным изменениям в международные связи". 

"Когда ситуация изменится, мы должны измениться", – сказал Шольц в телевизионном заявлении в конце второго дня саммита G7. 

Читайте также: Шольц: Поддержка Украины вызывает у Путина головную боль, обстрелы Киева показывают это 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Германия война олаф шольц
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