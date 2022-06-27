Шольц: Отношения с Россией не могут быть такими же, какими были до войны в Украине
27.06.2022, 20:26
Олаф Шольц (фото: EPA)
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией не могут вернуться на тот уровень, который был до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил на саммите G7 27 июня, передает Reuters.
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По его словам, не будет возврата к временам до полномасштабной войны России против Украины, которая "положила начало долгосрочным изменениям в международные связи".
"Когда ситуация изменится, мы должны измениться", – сказал Шольц в телевизионном заявлении в конце второго дня саммита G7.
- На саммите G7 Шольц заявил, что западный мир в лице лидеров стран-членов клуба Большой семерки "един на стороне Украины" и продолжит поддерживать ее в противостоянии полномасштабной российской агрессии.
- Шольц считает, что в данный момент переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не планируются, потому что он уверен, что условия мира можно навязать.
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