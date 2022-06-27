Шольц: Отношения с Россией не могут быть такими же, какими были до войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что отношения с Россией не могут вернуться на тот уровень, который был до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом он заявил на саммите G7 27 июня, передает Reuters.

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По его словам, не будет возврата к временам до полномасштабной войны России против Украины, которая "положила начало долгосрочным изменениям в международные связи".

"Когда ситуация изменится, мы должны измениться", – сказал Шольц в телевизионном заявлении в конце второго дня саммита G7.

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Дмитрий Гриниченко

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