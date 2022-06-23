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Шольц: Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 00:53
Шольц: Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

В данный момент переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не планируются, потому что он уверен, что условия мира можно навязать. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Twitter

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"Украина – и только Украина – решает, что для них правильно. Ничего об Украине без Украины! Мы далеки от переговоров, потому что Путин верит в продиктованный мир. Тем более важно, чтобы мы неуклонно придерживались курса", – написал Шольц.

  • 21 июня немецкая оппозиция в бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с Путиным.

Читайте также: Шольц: Партнерство с империалистической Россией Путина немыслимо в обозримом будущем 

Наталия Медведева
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