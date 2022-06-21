Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным: Нужно давить

Оппозиция в бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с лидером российского режима Владимиром Путиным. Об этом эксперт по внешней политике фракции Христианско-демократический союз Юрген Хардт говорил в эфире канала NDR Info.

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Как выразился депутат, переговоры с президентом РФ "сейчас не имеют смысла".

Он раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который "до сих пор считает, что такие разговоры имеют смысл".

При этом Хардт считает, что "из-за госконтроля за СМИ граждане России реально не знают, как обстоят дела у них на родине и в Европе, и поэтому проблема не в русском народе, а в Путине".

В правящую коалицию "Светофор" в Германии входят СДПГ, СДП, а также Союз-90/Зеленые. ХДС – в оппозиции в давнем блоке с ХСС.

При прошлом канцлере Ангеле Меркель нынешняя оппозиция была у власти и категорически запрещала поставки вооружений Украине.

Раскол среди немецких ультраправых: в партии AfD спорили, как называть войну в Украине.

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Евгений Пилипенко

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