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Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным: Нужно давить

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 13:59
Немецкая оппозиция призвала Шольца прекратить попытки поговорить с Путиным: Нужно давить - Фото
Юрген Хардт (фото - ЕРА)

Оппозиция в бундестаге призвала к "усилению экономического и военного давления" на страну-оккупанта Россию, а также к прекращению попыток "договориться" с лидером российского режима Владимиром Путиным. Об этом эксперт по внешней политике фракции Христианско-демократический союз Юрген Хардт говорил в эфире канала NDR Info.

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Как выразился депутат, переговоры с президентом РФ "сейчас не имеют смысла".

Он раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, который "до сих пор считает, что такие разговоры имеют смысл".

При этом Хардт считает, что "из-за госконтроля за СМИ граждане России реально не знают, как обстоят дела у них на родине и в Европе, и поэтому проблема не в русском народе, а в Путине".

  • В правящую коалицию "Светофор" в Германии входят СДПГ, СДП, а также Союз-90/Зеленые. ХДС – в оппозиции в давнем блоке с ХСС.
  • При прошлом канцлере Ангеле Меркель нынешняя оппозиция была у власти и категорически запрещала поставки вооружений Украине.
  • Раскол среди немецких ультраправых: в партии AfD спорили, как называть войну в Украине.

Читайте также: Германия и Словакия не согласовали "круговые" поставки танков Украине – Business Insider

Евгений Пилипенко
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Германия война владимир путин геополитика переговоры вооружение оппозиция хдс критика военная помощь олаф шольц Юрген Хардт
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