Германия и Словакия не согласовали "круговые" поставки танков Украине – Business Insider

Словакия не смогла договориться с Германией о "круговой" сделке с поставками Украине танков Т-72. Об этом сообщает Business Insider.

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Сообщается, что Словакия отказалась от запланированной сделки, так как в обмен на отправку в Украину 30 танков Т-72 советского производства Германия смогла предложить Братиславе только 15 танков Leopard 2A4.

Пресс-секретарь Министерства обороны Словакии сказал Business Insider, что "15 основных боевых танков Leopard не могут компенсировать отказ от 30 основных боевых танков Т-72", и что "продолжаются переговоры с союзниками, чтобы найти приемлемые формы поддержки Украины против вторжения России".

В публикации указывается, что Словакия ранее передала Украине оружие на сумму более 150 млн евро, а также ее единственный комплекс С-300 (в обмен на размещение в стране четырех ракетных комплексов Patriot). Она также согласовала "кольцевой" обмен с передачей Украине советских истребителей МиГ-29.

2 июня сообщалось, что Украина получит от Словакии восемь самоходных гаубиц Zuzana 2 калибра 155 мм.

Словакия также передала Украине четыре вертолета Ми-17, вертолет Ми-2 и боеприпасы для РСЗО "Град".

Сергей Бережной

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