Словакия может поставить Украине танки Т-72 и БМП, если найдет для себя замену

Словакия может поставить Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты, если найдет для себя им замену. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь на пресс-конференции со своими коллегами из Нидерландов и Германии, передает TASR.

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По его словам, Словакия могла бы немедленно поставить это оружие. Преимущество этого вооружения – в том, что украинцы уже умеют им пользоваться, им не нужны будут тренировки, отметил Надь.

"Но мы должны учитывать, что у нас есть обязательства, когда речь идет об обороне нашей территории, а также НАТО. Мы можем предоставить нашу технику только в том случае, если у нас будет адекватная замена ей", – объяснил он.

Ранее по озвученной Надем схеме Словакия усилила ПВО Украины. Братислава передала Киеву комплексы С-300, а взамен получила американские Patriot.

3 мая сообщалось, что в Словакии будут ремонтировать и модернизировать украинскую военную технику.

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Марк Сировой

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