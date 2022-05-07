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Словакия может поставить Украине танки Т-72 и БМП, если найдет для себя замену

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 08:24
Словакия может поставить Украине танки Т-72 и БМП, если найдет для себя замену - Фото
Ярослав Надь (фото - ЕРА)

Словакия может поставить Украине танки Т-72 и боевые машины пехоты, если найдет для себя им замену. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь на пресс-конференции со своими коллегами из Нидерландов и Германии, передает TASR.

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По его словам, Словакия могла бы немедленно поставить это оружие. Преимущество этого вооружения – в том, что украинцы уже умеют им пользоваться, им не нужны будут тренировки, отметил Надь.

"Но мы должны учитывать, что у нас есть обязательства, когда речь идет об обороне нашей территории, а также НАТО. Мы можем предоставить нашу технику только в том случае, если у нас будет адекватная замена ей", – объяснил он.

Ранее по озвученной Надем схеме Словакия усилила ПВО Украины. Братислава передала Киеву комплексы С-300, а взамен получила американские Patriot.

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Марк Сировой
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словакия танки т-72 ярослав надь
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