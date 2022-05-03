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Украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии

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03.05.2022, 18:23
Украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии - Фото
Скриншот с видео

Украинская военная техника будет ремонтироваться и модернизироваться в Словакии. Словацкое государственно-акционерное предприятие уже заключило соответствующий контракт. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова, сообщает Pravda.

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"Можем подтвердить, что государственно-ационерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской военной техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2", – сказала она.

Ранее премьер-министр Эдуард Хегер и министр обороны Ярослав Надь неоднократно заявляли о своей решимости продолжать поддерживать Украину как в форме гуманитарной, так и военной помощи.

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Вадим Ребрина
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