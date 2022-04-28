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Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники

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28.04.2022, 18:04
Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники - Фото
Кирил Петков (Скриншот из видеозаписи)

Болгария поможет Украине с ремонтом военной техники. Об этом было объявлено на брифинге президента Владимира Зеленского и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова, который сегодня находится с визитом в Киеве.

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Зеленский сообщил, что в разговоре с болгарским премьером инициировано налаживание взаимодействия для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии.

"Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарских компаний, и для болгарской экономики, а для нас очень важны качество и сроки. Сроки, потому что мы воюем каждый день", – сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос об отсутствии военной помощи от Болгарии, Зеленский сказал, что болгарский премьер "по-настоящему помогает, а не просто хочет и не просто обещает".

"Каждая страна помогает тем, чем может. Иногда та или иная страна может иметь, например, 1000 самолетов – и не выделить ни одного. А кто-то может их не иметь, а дать больше, чем у тебя есть", – сказал президент.

В ходе встречи обсуждалась и европейская перспектива Украины: Петков заявил, что Болгария поддержит решение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Петков также согласился принять участие в послевоенной отстройке одного из южных регионов Украины. 

  • В конце февраля Петков уволил министра обороны Стефана Янева, который отказался называть войной вторжение России в Украину.
  • 19 марта министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что Болгария не будет продлевать долгосрочный контракт на покупку российского газа, который истекает 31 декабря 2022 года. Он сказал, что из-за российской агрессии против Украины переговоров с Газпромом быть не может.
  • 27 апреля в болгарскую госкомпанию Булгаргаз поступило уведомление от Газпрома о приостановке поставок природного газа в Болгарию с 27 апреля. 
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский болгария кирил петков
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