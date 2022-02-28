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В Болгарии уволили министра обороны. Он не хотел признавать войну в Украине войной

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 23:38

В Болгарии уволен министр обороны Стефан Янев, который отказался называть войной вторжение России в Украину. Соответствующее решение принял премьер-министр Кирилл Петков, передает Reuters.

"Мой министр обороны не может использовать слово "операция" вместо слова "война". Нельзя называть это операцией, когда уже убиты тысячи солдат", – заявил Петков.

Он добавил, что Болгария не может молчать, когда видит что-то настолько очевидное, с чем она не согласна.

Марк Сировой
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война болгария министр обороны стефан янев кирилл петков
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